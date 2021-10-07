أنغام تحيي حفلا غنائيا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الليلة

تحيي الفنانة أنغام، الليلة، حفلا غنائيا بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات، بالصالة المغطاة في حدائق أكتوبر، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

برنامج حفل أنغام بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية «بلدي التاريخ»، «حالة خاصة جدا»، «بتوصفني»، «سيدي وصالك»، «عمري معاك»، «اكتب لك تعهد»، «عرفها بيا»، و«لا دبلت»، «بعتلي نظرة»، «أنا بعته كتير»، «نفس الشوق»، «مهزومة»، «اتجاه واحد»، بالإضافة إلى «حتة ناقصة».

ونشرت أنغام خلال الساعات الماضية، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا بألوان زاهية ما بين اللون الزهري والأخضر.

وقدمت الفنانة أنغام آخر أعمالها الغنائية في أغسطس الماضي، بعنوان «ونفضل نرقص»، وحققت مشاهدات جاوزت الـ 3 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وصورت الأغنية في «فيديو كليب» من إخراج عادل جمال.

أنغام تحقق 8 ملايين مشاهدة لـ «برضه بتوحشني»

ولم تكن «ونفضل نرقص» هي الأغنية الوحيدة التي طرحتها أنغام في موسم الصيف، حيث سبقها دويتو غنائي مع الفنان اللبناني وائل كافوري بعنوان «برضه بتوحشني»، والتي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وخلال موسم الصيف، قدمت أنغام عدد من الحفلات الناجحة بدار الأوبرا المصرية ومركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك بالإضافة إلى حفلين في المملكة العربية السعودية، ووصلت أسعار تذاكر حفلها الذي جاء ضمن حفلات صيف جدة، في يوليو الماضي، لـ 2900 ريال سعودى أي ما يتجاوز 12 ألف جنيه.