أنغام تفاجئ جمهورها وتغني: «وناس بيقولوا يا حمارة» (فيديو)

فاجأت الفنانة أنغام، جمهورها بغناء كلمة «يا حمارة» في حفلها الذي أقيم أمس في مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك أثناء غناء أغنيتها الشهيرة «بقول نسياك».

أنغام تشدو لأول مرة بأغنية «ونفضل نرقص»

أنغام استبدلت كلمة «يا خسارة» التي تعد أساسية في الأغنية بكلمة «يا حمارة»، حيث يقول المقطع (سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة)، استبدلت (سمعت كلام وناس بيقولوا يا حمارة وناس بيقولوا غدارة).

وعلّقت أنغام على الحفل عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «أشعر بسعادة وطاقة من الحب تملأ حياتي بعد لقاء جمهوري الراقي الرائع، حفل أمس كان بالنسبة لي لقاء مع أهلي وأحبابي، فرحت معكم وغنيت وضحكت من قلبي، أرجو تكون هذه الطاقة وصلتكم وأسعدتكم كما أسعدتوني».

كما أن الفنانة أنغام قدمت خلال الحفل لأول مرة أغنيتها الجديدة «نفضل نرقص» وهي من ألحان عزيز الشافعي:

كلمات «ونفضل نرقص»

بتمنى مايتغيرش وفي غيري أنا مايفكرش

يبعد لا مايهزرش انا على بعده أبدا ماقدرش

بتمنى في حضنه ابات ايام و شهور سنوات

وأعيشله تلات مرات الناس تكبر واحنا مانكبرش

بتمنى مايتغيرش وفي غيري انا مايفكرش

يبعد لا مايهزرش انا على بعده اصلا ماقدرش

بتمنى في حضنه ابات ايام و شهور سنوات

وأعيشله تلات مرات الناس تكبر واحنا مانكبرش

وافضل في عينيه حلوة ولا تخلص لهفتنا

ولا تنطفي شمعتنا ولا تسكتلنا غنوة

ونفضل نرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسة بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو ماينفعش

اصل احنا بنرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسة بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو ماينفعش

من قلبي بقول بتمنى هنانا يطول ويطول تفضل فرحة بداياتنا تعيش على طول على طول

معقولة الحب ده كله يضيع لا مش معقول

لا لسه هنرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسة بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو ماينفعش

اصل احنا بنرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسة بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو ماينفعش