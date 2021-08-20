تفاصيل حفل أنغام على المسرح المكشوف بمركز المنارة الجمعة المقبل

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي، الجمعة المقبل، 27 أغسطس الحالي، على المسرح المكشوف بمركز المنارة بجوار كايروفستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن تقدم باقة من أحدث أغانيها، بالإضافة لعدد من أبرز الأعمال خلال مشوارها الفني.

أسعار تذاكر حفل أنغام بمركز المنارة

وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر الحفل بمبلغ 600 جنيه للتذكرة فئة السيلفر، و800 أو 960 جنيهًا لفئة الجولد، و1200 و1600 جنيه لفئة التذكرة الدياموند، وجاء سعر التذكرة فئة الـVIP بـ2000 جنيه.

ومن المقرر أن يفتح الحفل أبوابه للجمهور الساعة الـ6 مساء، على أن يبدأ الحفل في الـ8 مساء، ويمكن شراء تذاكر الحفل إلكترونيًا من موقع بيع التذاكر المخصصة للحفل من هنـــــــــــا.

تعليمات دخول حفل أنغام يوم 27 أغسطس

وحدد موقع بيع التذاكر عددا من التعليمات التي يجب اتباعها عند حضور الحفل، وهي أن يكون الحضور بالملابس الرسمية، مع منع دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات، وغير مسموح بدخول الأطفال الأقل من 6 سنوات، مع دفع تذكرة كاملة لمن هم فوق الـ6 سنوات.

يُذكر أن الفنانة أنغام طرحت أحدث أغانيها «ونفضل نرقص» عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» أول أمس الأربعاء، وروجت أنغام للأغنية قبل طرحها بيوم، من خلال تغريدة كتبتها على حسابها الشخصي على موقع «تويتر»، قائلة: «استنوا أغنيتي الجديدة ونفضل نرقص بكرة الساعة 7 مساءً على قناتي على يوتيوب».

وتقول كلمات أغنية «ونفضل نرقص»:

بتمنى مايتغيرش وفي غيري أنا مايفكرش

يبعد لا مايهزرش أنا على بعده أصلا ماقدرش

بتمنى في حضنه أبات أيام وشهور سنوات

وأعيشله تلات مرات الناس تكبر وإحنا مانكبرش

وأفضل في عينيه حلوة ولا تخلص لهفتنا ولا تنطفي شمعتنا ولا تسكتلنا غنوة

ونفضل نرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسه بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو مينفعش.