مصرية فائزة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة أمريكية تروي تجربتها للشباب

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تنظيم حلقة نقاشية للطالبة المصرية «بيان جلال» الفائزة بمنصب رئاسة اتحاد طلاب جامعة ييل، والمقيمة في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أعرق الجامعات في أمريكا، لتصبح أول عربية تشغل منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة في تاريخ مجلس الجامعة منذ أكثر من 300 عامًا.

حلقة نقاشية بحضور الدارسين المصريين بالخارج

وأوضحت الوزارة أن الحلقة النقاشية ستشمل الطلاب المصريين الدارسين في الخارج أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، لاستعراض تجربة الطالبة «بيان» مع باقي الطلاب، للاستفادة منها، بعد أن أصبحت نموذجا للشباب المصري بالخارج، خاصة وأن شباب الدارسين في الخارج من الممكن أن تتاح لهم الفرصة في تولي منصب في اتحاد الطلاب، كما تهدف الحلقة النقاشية إلي كيفية التحدث في الخارج عن الإنجازات التي تتم علي أرض مصر.

استعراض المشوار العلمي للطالبة «بيان»

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الحلقة النقاشية سوف تُعقد خلال الشهر الجاري عبر تقنية «الزووم ميتينج»، ليستفيد منها عدد كبير من الدارسين أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في الخارج، عن تجربة الطالبة «بيان جلال» من بداية دراستها في جامعة ييل الأمريكية وحتي توليها منصب اتحاد الطلبة، واستعراض مشوارها العلمي الذي بدأ بدراسة الطب من خلال دراسة تخصصين، الأول هو علم الأحياء الجزيئي والخلوي والتنموي، والتخصص الثاني هو الشؤون العالمية، وتعمل بيان كمساعد باحث في كلية الطب بجامعة ييل، وتركز أبحاثها مع كلية ييل للصحة العامة، على مسببات اضطرابات المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع 1

اهتمام خاص من الوزيرة بالطلبة المتميزين بالخارج

أوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تهتم بالطلبة البارزين في الخارج وتتواصل معهم بشكل شخصي، بالإضافة إلي نقل تجربتهم إلي الطلبة الآخرين للاستفادة منها، كما أنهم يحرصون على رفع اسم بلدهم، ويعملون بجد واجتهاد لرفعة شأنها وتحقيق النجاح والتميز في شتى المجالات.