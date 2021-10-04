«الهجرة» تعلن أسماء ممثلي الوزارة من شباب الدارسين في الخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أسماء ممثلي وزارة الهجرة في الخارج، ضمن إعلان الوزارة لـ «شباب الدارسين في الخارج»، بعد استيفاء أهم الشروط ومنها أن يكون المتقدم لشغل منصب سفير لمركز الحوار، مصريًا أو مصرية الجنسية، من شباب المصريين الدارسين بالخارج من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار، ومر سنة على الأقل على التحاقه بالجامعة خارج مصر لأي من برامج الدراسات المختلفة.

وزارة الهجرة تختار ممثلين لها في الخارج من الشباب

وأضافت أنه تم اختيار 19 شابا من المتقدمين لشغل منصب سفير وزارة الهجرة في الخارج، وهم:

مينا مكين - إنجلترا

ديفيد سامي - إيطاليا

شادي السروي - تركيا

سارة مكرم - ألمانيا

خالد محمد - أوكرانيا

إسلام الألفي - إسبانيا

أميرة أحمد - الصين

عبد الرحمن وليد - روسيا

بيشوي ميخائيل - هولندا

شيرين طوبا - فرنسا

أحمد سليمان - جمهورية التشيك

يوسف الشرقاوي - مالطا

آية هلال - الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد يسري - السودان

هبة أمين - المجر

يمنى عنين - الإمارات

أحمد محمد كامل - ماليزيا

جرجس موسى - السويد

جينا والي - كندا

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يجب على ممثل الوزارة أن يعرف أن فترة المهام تتراوح من عام إلى عامين حسب مستوى الدراسة؛ لمنح الفرصة للآخرين من شباب الدارسين بالخارج للانضمام وتداول المهام مشيرة إلى أنه لا يجوز لسفير من السفراء البقاء أكثر من عامين كاملين، لكنه يبقى بعد انتهاء مهامه التطوعية عضوًا بلاتينيًا في المركز ويحضر اجتماعات سنوية مع سفراء الحوار الجدد.

تجدر الإشارة إلى أن العمل سفيرًا لمركز الحوار هو منصب تطوعي، بدون مقابل مادي، وليس له أي صلاحيات إدارية داخل المركز أو حدود وزارة الهجرة أو أي من مشروعاتها.