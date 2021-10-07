«الأعلى للطرق الصوفية»: السيسي استعاد القيم الأصيلة للشعب المصري

دعا رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي، جموع الشعب المصري إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية والوقوف صفا واحدا لاستكمال بناء مصر الجديدة؛ وهزيمة أي محاولات من قوى الشر إلى زعزعة الاستقرار الذي أنعم به المولى عز وجل علينا بفضل حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى في قيادة السفينة نحو البناء والتعمير واستكمال العبور نحو الجمهورية الثانية.

ذكرى حرب أكتوبر

وقال أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للقصبي، إن شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أكد على أن الندوة التثقيفية الرائعة والثلاثين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل بحضور الرئيس السيسي؛ كانت هامة ومعبرة ودرس من دوروس القيم الأخلاقية التي يجب علينا جميعا أن تتخذها درسا في حياتنا، موضحا أن ما شهده الحوار الثنائي بين رئيس الدولة واللواء دكتور سمير فرج نموذج من القيم المصرية الأخلاقية الممثلة في الوفاء والاحترام والتقدير بل مدرسة في القيم والمعاني يجب على المجتمع المصري الاستفادة منها وتكريسها التي نفتقدها، وتلك القيم الأصيلة هي العنوان الحقيقي للشعب المصري التي يستعيدها الرئيس السيسي الإنسان التربوي.

تكريم الرموز الوطنية

وعبر القصبي عن سعادته بتكريم الشخصيات التي شهدت الندوة مطالبا بتكريم كل الرموز الوطنية وهي على قيد الحياة لرجال أدوا أدوارا وطنية، كما أشاد بالفتاة المصرية من سيناء التي تحملت وعانت من الإرهاب وذكرتنا بالتضحيات العظيمة عقب استشهاد شقيقتها في الحادث الإرهابي بالروضة، وبتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاء والأطباء والإعلاميين كي نتخلص من هذا الإرهاب الغاشم، موضحا أنها استطاعت أن تنجح لأجل وطنها واستطاعت الدولة المصرية أن تستعيد عافيتها ووأدت الإرهاب.

وتحتفل مصر وشعبها والقيادة السياسية بذكرى انتصار حرب أكتوبر الـ48، وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية التي عقدتها القوات المسلحة المصرية، أمس.