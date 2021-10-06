السيسي: قرار السادات ومبادرته للسلام كان قراءة سابقة لعصرها

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عما تشكّل في وجدان المصريين بعد نكسة 67، وما ترسّخ في وجدان الشعب آنذاك من أنّ الهزيمة أصبحت واقعا لا يمكن تجاوزه أو نسيانه، وما غذا هذا الشعور وقتها، كان المقالات والأخبار التي تحدّثت عن الهزيمة، وكان السواد الأكبر منها مُحبطا ومهزوما ولا يرى أي ضوء نور.

السيسي: السادات نجح في هدم جدار الهزيمة والنكسة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات، وحملت اسم «العبور إلى المستقبل» احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، أنّ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، نجح في هدم جدار الهزيمة والنكسة الذي بني في عقول المصريين، وتجاوز الأمر كله بقرار الحرب وبعده قرار السلام، الذي غير حياة المصريين للأبد.

الرئيس: السادات كان سابقا لعصره

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ الرئيس الراحل أنور السادات كان سابقا لعصره، وتحدى الصّعاب، ووضع يده على الأزمة وجاء لها بحلول، بقرار السلام الذي اتخذه، متابعا: «ربنا سبحانه وتعالى مكّن الرئيس السادات إنه يشوف إن حرب أكتوبر لازم نتجاوزها بمفاهيم جديدة، وعشان كده أطلق مبادرة السلام».

وتابع الرئيس: «بتمنى زي ما الرئيس السادات شاف ده وتجاوزه، يقدر كتير من الحكام والمسؤولين في منطقتنا، يتجاوزوا الأزمات زيه».