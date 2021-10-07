أهم المعلومات عن حفل «أميرات ديزني» أثناء عرضه في معرض الرياض للكتاب

أطلقت السعودية لأول مرة الاحتفال بـ«أميرات ديزني»، من خلال استضافة معرض الرياض الدولي للكتاب أولى حفلات «ديزني»، في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال ذلك يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن احتفالية «أميرات ديزني»، في السعودية، من الجولة العالمية «احتفال الأميرات العالمي».

«أميرات ديزني» لأول مرة في السعودية

انطلقت عروض «حفل أميرات ديزني»، أمس الأربعاء، في معرض الرياض للكتاب، والتي تستمر لمدة 4 أيام، حتى التاسع من أكتوبر الجاري على مسرح مركز الفهد الثقافي.

ويستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب للمرة الأولى على الاطلاق، أولى حفلات ديزني في المملكة العربية السعودية، كما يعد هذا الافتتاح من إنتاج «ديزني كونسرتس»، التعاون مع «امبرزاريو لايف»، وتنظيم «بنش مارك».

وتتكون الاحتفالية من استعراض مجموعة من المؤديات المحترفات على رقصات على وقع الموسيقى العالمية، حيث يصنعن من أعمال «ديزني»، الشهيرة حديثاً موسيقياً غنائياً.

أسعار تذاكر حفل أميرات ديزني

طرحت «بنش مارك»، الشركة المنظمة للاحتفالية التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، والتي تبدأ أسعارها من 350 لـ 750 ريالاً، والتي تختلف باختلاف فئاتها.

أبطال عرض «ديزني» ونشر معرض الرياض الدولي للكتاب، صورة تحتوي على أبطال العرض، وذلك من خلال الحساب الرسمي للمعرض عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، وهم: « بنجامين راوهالا، وآدم جوزيف، وكريستي ألتوماري، وسوزان إيجان، وكورتني ريد، وسيندي وينترز».

«تشيب ماكلين» تتحدث عن عرض «ديزني»

وأشار تشيب ماكلين، المدير العام لشركة ديزني كونسرتس، المنظمة للحفلات، إلى أن العرض سيظهر أميرات ديزني، بشكل غير مسبق، من خلال الأغنيات، والرسوم المتحركة، والصور، كما أضاف محمد زكي، المدير التنفيذي لشركة «بنش مارك»، المشاركة في الحفل، سوف يكون الحفل استثنائياً، كما نتوقع حضور كبير من مختلف أنحاء المملكة لمحبي ديزني.