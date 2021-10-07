10 معلومات عن عبدالرازق جرنة الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2021

منحت الأكاديمية السويدية الروائي التنزاني عبد الرزاق جرنة جائزة نوبل في الأدب عام 2021، ويستعرض موقع «الوطن» 10 معلومات عنه بعد فوزه بالجائزة، ومن المقرر أن يحصل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغا من المال.

من هو الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2021؟

1ـ ولد عبد الرازق عام 1948، في زنجبار قبالة سواحل شرق أفريقيا با

2ـ يقيم في المملكة المتحدة.

3ـ أشهر رواياته هي "الجنة" (1994)، و التي تم وضعها في القائمة المختصرة لكل من جائزة بوكر و ويتبريد، والهجران (2005) و"باي ذا سي" (2001)، التي تم إدراجها في القائمة الطويلة لـ Booker وأدرجت في القائمة المختصرة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز لجائزة الكتاب.

4ـ ذهب إلى بريطانيا كطالب عام 1968.

5ـ ومن عام 1980 إلى عام 1982، عمل محاضر في جامعة بايرو كانو في نيجيريا.

6ـ حصل على درجة الدكتوراه في عام 1982، من جامعة كنت.

7ـ يعمل الآن أستاذ ومدير الدراسات العليا في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة كنت.

8ـ حرر مجلدين من مقالات عن الكتابة الأفريقية.

9ـ ينصب اهتمامه الأكاديمي الرئيسي على الكتابة ما بعد الاستعمار والخطابات المرتبطة بالاستعمار.

10ـ نشر مقالات عن عدد من الكتاب المعاصرين في فترة ما بعد الاستعمار، بما فى ذلك فى. إس. نابول ، وسلمان رشدي، وزوى و يكومب.

تاريخ جائزة نوبل في الأدب لعام 2021

وتعد جائزة نوبل في الأدب، جائزة سنوية تمنح منذ سنة 1901 ، لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي، وأظهر مثالية قوية حسب وصف ألفرد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة الأعرق والأكثر إعلامية وشهرة في العالم.

ويُمنح الفائزون بجائزة نوبل شهادة مُقدمة من ملك السويد مباشرةً، وتتميز كل شهادة مُقدمة من الجهة المانحة للجائزة بتصميم فريد خاص بالشخص الفائز بها، تحتوي الشهادة على صورة ونص يتضمن اسم الفائز بالجائزة واستشهادًا بالأسباب التي جعلته جديرًا بها.

«محفوظ» أول عربي يفوز بجائزة نوبل في الأدب

ويعد نجيب محفوظ هو أول روائي عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، ومن أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا.