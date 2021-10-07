التعليم العالي: حل كافة المشكلات التي تواجه الطلاب الليبيين بمصر

استقبلت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، كلاً من الدكتور صالم الفويل، وكيل وزارة التعليم العالي الليبية، والدكتور محمد بن غلبون، ممثلاً عن إدارة البعثات بليبيا، والوفد المرافق لهما.

وجاء ذلك الاجتماع في إطار مبادرة «ادرس في مصر»، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشيًا مع خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.

مشكلات تواجه الطلاب الليبيين

ناقش الطرفان بعض المشاكل التي تواجه الطلاب الليبيين خلال دراستهم في مصر، وآليات التغلب عليها، كما تناول اللقاء تقديم مقترحًا لبرنامج تنفيذي بين مصر وليبيا؛ لدعم التعاون بين البلدين، وحل جميع المعوقات التي تواجه الطلاب الليبيين، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لهم.

وعرضت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مميزات منصة الخدمات الجديدة «ادرس في مصر» والتسهيلات الكبيرة في عملية التقديم للطلاب، مؤكدة أن مبادرة «ادرس في مصر» تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مختلف المجالات.

دعم الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية

وأكد «كمال» حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع جميع الدول الإفريقية الصديقة، وتقديم أوجه الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

وأشادت «كمال» بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيا في كل المجالات، وبخاصة العلمية والتعليمية والثقافية.

ومن جانبه، أعرب الجانب الليبي عن تقديم الدعم للطلاب ليتمكنوا من التقديم على المنصة، خاصة وأن مصر هي وجهتهم الأولى في الدراسة، وذلك للبيئة والظروف المناسبة، وطبيعة الحياة في مصر، مشيدين بالخدمات التي تقدمها منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين.