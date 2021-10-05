وزير التعليم العالي: تطعيم 50 ألف شخصا يوميا بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيادة عدد الطلاب والعاملين بالجامعات الذين يتم تطعيمهم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أن نحو 50 ألفا يتلقون التطعيمات في اليوم الواحد.

وشرح «عبدالغفار»، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتطعيم كل العاملين بالجامعات المصرية على مختلف مستوياتهم، وكذا الطلاب.

ولفت إلى أن هناك خطة تم وضعها لاستكمال تطعيم باقي الطلاب الوافدين للجامعات من قرى مصر ومحافظاتها، الذين لم يتمكنوا من الحضور لجامعاتهم خلال الإجازة الصيفية لتلقي التطعيم؛ حيث سيتم الانتهاء من تطعيمهم في الأيام الأولى من العام الدراسيّ الجديد.