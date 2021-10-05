وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

هنأ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري، بمناسبـة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

عبدالغفار: نصر أكتوبر يقدم أروع الأمثلة في التضحيات والبطولة

وأكّد وزير التعليم العالي، في بيان صادر اليوم، أنَّ نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدً عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة في استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة في التضحيات والبطولة، متمنياً لمصر التقدم والرقي.