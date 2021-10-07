رانفير سينج مقدم برامج للمرة الأولى بـ«The Big Picture»

يستعد رانفير سينج، لعرض أولى حلقات برنامجه التليفزيوني «The Big Picture»، حيث يخوض تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى من خلال التعاون مع قناة «كولورز» الهندية.

رانفير سينج: أملي الوحيد الترفيه عن الجميع

وقال رانفير سينج بعد سؤاله عن المكان الذي يرى نفسه فيه في المستقبل، «ماذا يمكنني أن أطلب أيضًا؟ أملي الوحيد هو أن أتمكن من الترفيه عن الجميع حتى آخر يوم لي»، متابعا: «هذه هي الصورة الكبيرة لحياتي»، وذلك وفقا لما نشره موقع «IMWBUZZ» الهندي.

من هو رانفير سينج؟

وتتجه كل الأنظار نحو رانفير سينج وهو يستعد لموسيقى الروك على مسرح «قناة COLORS»، كمضيف تليفزيوني لأول مرة، ببرنامج «The Big Picture»، وقاد النجم حدثًا كبيرًا حيث كشف النقاب عن التنسيق وبعض فقرات البرنامج، بعدما عُرض البرومو الشهر الماضي، وإلقاء لمحة صغيرة عن هذا العرض.

ورانفير سينج من أشهر نجوم بوليوود، وواحد من أكثر نجوم الهند الذين ينالون شهرة كبرى عالمية، حيث أنه من نجوم الهند الذي لديهم تمثال شمعي «مدام توسو» بلندن، كما أن زوجته النجمة الشهيرة ديبيكا بادكون، لديها تمثال هناك، وذلك لأنهم من أشهر النجوم بالهند.

وقدم رانفير العديد من الأدوار المميزة، إذ يعرف عنه الجنون بحبه للفن، فقد قام بدور «علاء الدين» في فيلم « بادمفات» مع زوجته ديبكا بادكون، وأذهل الجميع بأدائه، كما قدم هو وزوجته فيلم «ماستاني»، بشكل أذهل الجميع من أدائهما معا.

ولدى رانفير طريقة مميزة بملابسه، فالجميع يترقب رؤيتها، لأنه دائما يرتدي ما لا يخطر على بال أحد.