رانبير كابور يستأنف تصوير فيلم «Animal» أبريل المقبل

يستأنف المخرج الهندي بوشان كومار، تصوير فيلم «Animal» الذي يشارك في بطولته رانبير كابور، في شهر أبريل المقبل، على أن يكون جاهزًا للعرض في عام 2023، وفقا لما نشره موقع «بينك فيلا» الهندي.

وكشف المخرج بوشان كومار، عن اختيار الممثل رانبير كابور لبطولة الفيلم، في بداية عام 2021، إذ يستعد فريق عمل الفيلم للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالفيلم ومواعيد وأماكن التصوير.

انشغال رانبير كابور سبب تأخير تصوير «Animal»

ويعود سبب تأخير تصوير فيلم «Animal»؛ لانشغال بطل الفيلم رانبير كابور بتصوير فيلم آخر مع شرادها كابور، والمخرج الهندي لوف رانجان.

وأشار موقع «بينك فيلا»، إلى أن «Animal» يعد من أضخم أفلام بوليوود، إذ يشارك البطولة بجانب رانبير كابور، بوبي ديول، أنيل كابور والنجمة بارنيتا شوبرا، لافتًا إلى أن أحداث الفيلم تدور حول دراما عائلية تعتمد على العصابات، ويقوم رانبير كابور بدور طبيب نفسي.

أعمال رانبير كابور السينمائية المقبلة

ويعيش رانبير كابور في حالة من النشاط الفني المكثف، خلال الفترة المقبلة، إذ يشارك النجمة شرادها كابور، والمخرج الهندي لوف رانجان في أحد الأفلام، التي تم تصوير الجزء الداخلي في الهند، وتتبقى فقط المشاهد الخارجية، والتي توقف تصويرها بسبب أزمة كورونا.

كما يشارك رانبير استكمال تصوير فيلمه «Brahmastra» الذي يعرض في بداية 2022، زوجته المستقبلية، عاليا بهات.

بينما تقوم النجمة عاليا بهات ببطولة «Gangubai Kathiawadi»، للمخرج الهندي الشهير سانجاي ليلا، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يناير المقبل.