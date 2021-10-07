موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا.. متاح لكل المواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن خطوات الحصول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل للقاح كورونا للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، وذلك لتلقي طلبات المواطنين وتحديد مواعيد وأماكن الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وترصد «الوطن» خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل للقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة السكان مجموعة من الخطوات والبيانات قبل الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل للقاح كورونا؛ من أجل الحصول على طلب اللقاح ومعرفة موعد ومكان تلقي الجرعة الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بتوفير اللقاحات للمواطنين سواء المقيمين في مصر أو الراغبين للسفر من أجل الحصول على اللقاح للسفر لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة، محذرة من عدم الانسياق وراء صفحات التي تروج لتوفير اللقاحات بمقابل مادي للمواطنين سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل للقاح كورونا

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان .

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعانى من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.