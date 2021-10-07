يوم علمي لتبادل خبرات أطباء قسم التجميل بأسوان الجامعي

أقام قسم التجميل بمستشفى أسوان الجامعي يوماً علمياً تحت راية الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عصام أبو المجد، مدير مستشفى الجراحة، كما حضر اليوم العلمي أطباء قسم جراحة التجميل وأطباء الأسنان بالمستشفى الجامعي.

يوم علمي لتبادل خبرات بمستشفى أسوان الجامعي

وأكد عميد كلية الطب، في تصريحات صحفية، قبل قليل، أنه في إطار تبادل الخبرات العلمية والبحثية، والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والطبية بكلية الطب ومستشفياتها الجامعية، تم إقامة اليوم العلمي وورشة عمل لجراحة الوجه والفكين، باستضافة البروفيسور هيلسيو أونو، أستاذ متخصص زائر من البرازيل، بقسم جراحة التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين واليد، بالمستشفى الجامعي بأسوان، وذلك لبناء قدرات كوادر طبية متميزة، لخدمة المرضى من أهالي أسوان ومن محافظات جنوب الصعيد.

اليوم العلمي فرصة للتطوير التعليمي

وقال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إن هذه البرامج العلمية تُعد فرصة للتطوير التعليمي، والعمل على بناء الخبرة المهنية الطبية على أحدث ما توصل إليه، وتقديمها بالمستشفى الجامعي للمواطنين كافة، دون تكلفة تذكر، بما يعود بالنفع وبالصحة والشفاء السريع للمرضى في هذه الجزئية.

ورشة عمل حول اضطرابات مفصل الفك الصدغي

وقال الدكتور أحمد قناوي موسى، القائم بعمل رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح، إن هذا اليوم العلمي، الذي يتضمن ورشة عمل دارت حول أمراض واضطرابات مفصل الفك الصدغي، ومناقشة أسباب آلامه وإصاباته واضطراب وظائفه، وما يصاحب ذلك من أعراض، مع إختيارالعلاجات الجراحية المناسبة وغير الجراحية.

ورشة عمل حول استعمال منظار المفصل التلفزيوني

وتابع أنه تم إقامة ورشة عمل أخرى حول استعمال منظار المفصل التلفزيوني، بحضور ممثلين عن الشركة الألمانية العالمية المنظمة لليوم العلمي مع الأطباء بالقسم، وهذا البرنامج يشمل تقديم فرصة عمل تدريب عملي، وبعثة تدريبية متاحة لمزيد من الخبرة بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات في مجال جراحة التجميل.