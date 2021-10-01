كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة تستعد للدراسة بقبول ملفات الطلاب

كثفت كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، إجراءاتها لقبول أوراق الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في الكلية للعام الدراسي 2021/2022، بقيادة الدكتور عادل التابعي، عميد الكلية، استعدادا للعاد الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، واشترطت على جميع الطلاب الجدد لمن تعدى عمرهم 18 عام في 1/10/2021 أن يحصل على لقاح كورونا، قبل أن يتقدم بأوراقه إلى الكلية، وبعد التقديم بالأوراق يبدأ في الاستعداد للعام الدراسي الجديد وسط زملائه الجدد والقدامى، ويتعرف على مكونات الكلية وأقسامها العلمية وبرامجها النوعية المتنوعة والخدمات التي تقدمها الكلية لطلابها.

كلية الطب البيطري جامعة المنصورة تستقبل ملفات الطلاب

وبدأت إدارة كلية الطب البيطري جامعة المنصورة في استقبال ملفات الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق للكلية، والذين انتهوا من إجراء الكشف الطبي والحصول على لقاح فيروس كورونا، وشددت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وعدم التزاحم، واستخدام الأدوات الشخصية من أقلام وخلافه وارتداء الكمامة.

ويسدد الطلاب مصاريف الكلية إلكترونيا بحيث يكون موجود مع الطالب أو ولي الأمر فيزا «أي فيزا كارت ماعدا فيزا البريد» موجود فيها مبلغ 870 جنيها ويتم السداد عن طريق خزينة الكلية .

فتح باب التقدم للأبحاث الاجتماعية ببيطرى المنصورة

ومن جهة أخرى، أعلن قسم رعاية الطلاب بكلية الطب البيطري عن فتح باب التقدم للأبحاث الاجتماعية لطلاب الكلية للعام الجامعي 2021/2022 ويستمر حتى يوم 20 أكتوبر 2021 ، وحدد الأوراق المطلوبة من الطالب وهي: «سحب استمارة البحث الاجتماعي من مكتب رعاية الطلاب بالكلية، وصورة بطاقة ولي الأمر، و صورة بطاقة الطالب أو الطالبة، و خطاب من الجمعية الزراعية يفيد وجود حيازة من عدمه، ومفردات مرتب ولي الأمر، وشهادة الوفاة في حالة وفاة ولي الأمر»

وأعلن اتحاد طلاب الكلية عن تجهيز حفل استقبال الطلاب الجدد بالتنسيق مع إدارة الكلية، وذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة.