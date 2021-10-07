بوابة الحكومة المصرية تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أعلنت بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، منذ قليل، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2020-2021 بنظام 3 و5 سنوات، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم السري المدون في شهادة الدبلوم، مشددة على ضرورة طباعة استمارة الترشح وإرفقها في الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية التي تم الترشح لها.

بوابة الحكومة المصرية تعلن خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «إظهار النتيجة».

- تظهر النتيجة بالكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

- يجب على الطالب طباعة بطاقة الترشيح.

بوابة الحكومة المصرية تكشف تفاصيل تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021

- يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب يوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري حتى يوم الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

- يتم التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق وفق ما يلي :-

- التحويل غير المناظر يتم باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب.

- يسمح بالتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه.

- يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية 243255 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3 - 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، وعدد المرشحين (240793)، واستنفذ 2462 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.