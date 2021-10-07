نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. ظهرت الآن

ظهرت الآن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق برقم الجلوس، والرقم السري المدون على شهادة الدبلوم، لافته إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، تم إعلانها على موقع التنسيق الإلكتروني ولمعرفة النتيجة اضغط هنــــــا، موضحة أن الموقع يشمل كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للكليات والأوراق المطلوبة، وكذلك شروط تقليل الاغتراب والمعاهد والكليات والحدود الدنيا لكل كلية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات

- فتح باب القبول بكليات قطاعات «التجارة والتربية أي الكليات التي بها شعب تعليم فني» والزراعة والآثار والتكنولوجيا والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي.

- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي – تجاري –– زراعي) ونظائرهم بمجموع درجات70% على الأقل من المجموع الكلي فقط في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

- يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الثلاث بعد الإعدادية بمجموع 75% علي الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلي مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية علي أساس قواعد التوزيع الإقليمي.

- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية (فيما عد كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا علي الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية(نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.

ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده في ضوء ما يلي:

(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الفنية الناجحين فيها.

(ب) ترتيب رغبات الطلاب.

(ج) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10 % سالفة الذكر) وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.