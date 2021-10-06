تعرف على موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ينتظر كل من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، لذا توضح «الوطن» موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يُمكن الوصول إليه من خلال الدخول عبر الرابط التالي.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان رسميا عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات، ويستطيع وقتها الطلاب الحصول عليها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ومن أجل حصول الطالب على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، ينبغي عليه اتباع بعض الخطوات حتى يتسنى له الحصول عليها بالمجان، وهي كالتالي:

1 - أن يدخل الطالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، من خلال الرابط التالي.

2 - يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

3 - يقوم الطالب بكتابة الرقم السري الخاص به.

4 - يضغط الطالب على أيقونة أو زر «إظهار النتيجة».

5 - ستظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية أمام الطالب مباشرة في حال ظهورها رسميا.

وفي سياق آخر، ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فإنه من المنتظر أن يتم غلق مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء، والتي كانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي.