كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، موضحة أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بإعلان النتيجة، مشددة على جميع الطلاب الالتزام بطباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني عند التقديم للكليات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 يوضح للطلاب كافة المعلومات الخاصة بالتحويلات وتقليل الاغتراب والحد الأدنى للكليات التي تقبل طلاب الدبلوم سواء خمس سنوات أو ثلاث سنوات، ولمعرفة كل ما سبق اضغط هنــــــــا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية قواعد تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

-بالنسبة لطلاب شهادات الثانوية الفنية ثلاث أو خمس سنوات: يتم تحديد المنطقة الجغرافية (أ) في التوزيع الجغرافي بأنها المنطقة التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية الفنية.

- يُسمح بتحويل الطلاب المستجدين بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب أو تحويل للبرامج الجديدة أو بسبب النقل الإداري أو تحويل الحالات المرضية طبقًا للقواعد المعمول بها في العام الجامعي الماضي 2020/2021 وذلك على النحو التالي:

- يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

- لا يجوز التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها والترشيح لها على أساس القبول الإقليمي.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكتروني بنسبة 10 % من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل، وذلك للشهادة الثانوية الفنية، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

وينتهي عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات، وذلك طبقاً لما يلي:

التحويل إلى كلية غير مناظرة:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام – انتساب موجه).

- استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

التحويل إلى كلية مناظرة:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ) يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول «الانتظام والانتساب الموجه» فيتم مراعاة ما يلي:

الحالة الأولى

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

-إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام).

-إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

الحالة الثانية

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقاً للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.