روسيا: طرد الناتو لدبلوماسينا «وقاحة».. وتصريحات الحلف مليئة بالنفاق

تصاعد التوتر بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، عقب طرد الحلف عددا من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية لديه، فيما هددت موسكو بالرد على هذه الخطوة التي وصفتها بـ«الوقحة».

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها سترد على طرد عدد من موظفي البعثة الروسية لدى الناتو، واصفة اتهامات الحلف للدبلوماسيين الروس بممارسة أنشطة ضارة بأنها ليس لها أساس من الصحة و«مليئة بالنفاق».

زاخاروفا: اتهامات لا أساس لها وتصريحات منافقة

وقالت «زاخاروفا»، في إفادة صحفية اليوم، الخميس، «إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتصريحات هذا الحلف وأفعاله مليئة بالنفاق»، مشيرة إلى أن حلف شمال الأطلسي طلب منذ فترة قصيرة تعيين مندوب روسي دائم لديه في بروكسل وعدم الاقتصار في الاتصالات على مستوى القائم بأعمال، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أن قرار الحلف بسحب اعتماد عدد من موظفي البعثة الروسية لديه؛ «لم يكن مفاجأة بالنسبة لموسكو، لكن المفاجأة كانت في الغطرسة بسبب عدم تقديم سبب رسمي لذلك».

روسيا: خطوة غير مفاجئة لكن أثارت الاستغراب بسبب وقاحتها

ووفقا لما نقلت شبكة «روسيا اليوم»، قالت زاخاروفا: «تم إخطار الجانب الروسي بذلك رسميا في 6 أكتوبر. هذه الخطوة من جانب الناتو لم تكن مفاجئة، لكنها أثارت الاستغراب لوقاحتها، ولعدم تقديم تفسير رسمي لأسبابها».

وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن عدد أفراد البعثة الروسية لدى الحلف تقلصت من قبل في عامي 2015 و2018.

وتابعت: «لقد أصبحت عدم رغبة أعضاء حلف الناتو في التفاعل مع روسيا واضحة بشكل قاطع ولا رجعة فيها، وسننطلق من هذا أثناء اتخاذ إجراءات الرد على الخطوة الأطلسية».

وكان حلف الناتو قرر، أمس، سحب اعتماد 8 موظفين من أفراد البعثة الروسية لديه في بروكسل وترحيلهم إلى روسيا، مكتفيا بـ10 أفراد فقط من أصل 18 شخصا مكونين لهذه البعثة.