أيمن بهجت قمر عن تصدر «رايقة» للتريند: «سيب دايما ربنا يجيب لك حقك»

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، اليوم، عن سعادته البالغة لتصدر أغنيته الجديدة «رايقة»، للفنان عمرو دياب لمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلا عبر حسابه على تويتر: «سيب دايما ربنا يجيب لك حقك رايقه تريند رقم 1».

عمرو دياب يتصدر محركات البحث بأغنية رايقة

وطرح عمرو دياب، في وقت سابق اليوم، أغنيته الجديدة «رايقة»، والتي تعد أحدث أغنيات ألبوم «عيشني».

أغنية «رايقة»

أغنية «رايقة» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وتقول كلمات أغنية رايقة:

شوفى ازاى جميلة وانتى كده رايقة

وبتحلوى حتى لو متضايقة

يا نجمة مسكت فيها

وأنا مستقتل عليها

سيبى ضحكتك عليكى

عليكى لايقة عليكى لايقة

«حلو التغيير» لعمرو دياب

وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته «حلو التغيير»، عبر خدمة إحدى شركات الاتصالات المصرية، وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع تويتر.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي «الدنيا بترقص»، «اتقل»، و«أحلى ونص».

وكان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في سبتمبر الماضي عبر تطبيق أنغامي.

ومن المنتظر أن يطرح الهضبة، باقي أغنيات ألبومه الجديد «عيشني»، خلال الأيام المقبلة.

ويضم ألبوم «عيشني»، 10 أغنيات يتعاون فيها مع نخبة من كبار الشعراء والموسيقيين بمصر، من بينهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين ومحمد يحيي وعزيز الشافعي.