كواليس أغنية عمرو دياب الجديدة «حلو التغيير».. «ماكنتش في الحسبان»

طرح النجم عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية، أغنيته الجديدة «حلو التغيير»، والتي تعد باكورة أغنيات ألبومه الجديد «عيشني».

تفاصيل أغنية «حلو التغيير»

علمت «الوطن»، أن أغنية دياب الجديدة تم كتابتها وتلحينها في وقت سريع؛ فلم يكن من المقرر لها أن تكون ضمن مشروع الألبوم الجديد للهضبة.

«حلو التغيير»، عبارة عن تيمة لحنية من الفنان عزيز الشافعي وقدمها لعمرو دياب، والذي أعجب بها وطلب من الشاعر الكبير تامر حسين تلحينها، ووزعها توما وسجلها لدى مهندس الصوت أمير محروس.

حلو التغيير.. التعاون الـ57 بين تامر حسين وعمرو دياب

أغنية «حلو التغيير» للفنان عمرو دياب، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وهي التعاون رقم 57 للشاعر تامر حسين مع عمرو دياب، والعمل رقم 11 لعمرو دياب مع عزيز الشافعي.

ومن كلمات أغنية «حلو التغيير» للفنان عمرو دياب:

حلو التغيير لاء كده أجمل بكتير

كل شوية بتحلو وبلاقي فرق كبير

متغير كل يومين وخلاص مبقتش ملاحق لاء

ألاقيها منين وجمالك هات لي جمال عداه

يا جميل أوي في التصوير تضحك لي العقل يطير

يا مدلع نفسك يا مجنن كل الناس

مقابلتش زيك آه بصراحة لازم تتباس

وتاخد لك حضن كبير

بطل تحلو بغير

وتصدر الفنان عمرو دياب، في سبتمبر الماضي، قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعًا على تطبيق «أنغامي»، بأغنية «أحلى ونص»، والتي طرحها في صيف 2021 مع أغنيتي «الدنيا بترقص»، و«اتقل».