كلمات أغنية حلو التغيير للهضبة عمرو دياب: كل شوية تحلو وبلاقي فرق كبير

تصدر«برومو» أغنية «حلو التغيير»، والتي طرحها الفنان عمرو دياب، خلال الساعات الماضية، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، واحتل «تريند» موقع المشاهدات الشهير «يوتيوب»، وتعد الأغنية الجديدة التي جرى طرحها كاملًا على منصات إحدى شركات الاتصالات، من ضمن ألبوم الهضبة الجديد والذي يحمل اسم «عيشني».

كلمات أغنية حلو التغيير للفنان عمرو دياب

ومن المقرر أن يبدأ الفنان عمرو دياب، في طرح أغنيات ألبوم «عيشني» على التوالي خلال الفترة المقبلة، كعادته في طرح أغنيات الألبوم بشكل «سينجل» ويتصدر من خلالها المنصات الإلكترونية المختلفة.

أغنية «حلو التغيير» للفنان عمرو دياب، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومن كلمات أغنية حلو التغيير للفنان عمرو دياب:

حلو التغيير لاء كده أجمل بكتير

كل شوية بتحلو وبلاقي فرق كبير

متغير كل يومين وخلاص مبقتش ملاحق لاء

ألاقيها منين وجمالك هات لي جمال عداه

يا جميل أوي في التصوير تضحكلي العقل يطير

يامدلع نفسك يامجنن كل الناس

مقابلتش زيك آه بصراحة لازم تتباس

وتاخدلك حضن كبير

بطل تحلو بغير

عمرو دياب الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي في شهر سبتمبر

وتصدر الفنان عمرو دياب، قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعًا على تطبيق «أنغامي» في شهر سبتمبر بأغنية «أحلى ونص» والتي طرحها في موسم صيف 2021 مع أغنيتي «الدنيا بترقص»، و«اتقل».

وحسب بيان تطبيق أنغامي، بشأن قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعًا في شهر سبتمبر، جاء عمرو دياب في المركز الأول بأعنية «أحلى ونص»، وأحمد كامل في المركز الثاني بأغنية «على عيني»، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية «هتسيب».

وفي المركزين الرابع والخامس على تطبيق أنغامي، جاء مطرب المهرجانات حودة بندق بمهرجان «خطر»، وأحمد سعد بأغنية «الملوك».