عمرو دياب يطرح «رايقة» ثاني أغاني ألبوم «عيشني»

طرح الفنان عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية بعنوان «رايقة»، حصريا على إحدى المنصات الإلكترونية الموسيقية، وجاء ذلك بعد ساعات من طرح أول أغاني ألبومه الجديد «حلو التغيير»، والتي تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي.

أغنية رايقة من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور، وهي ضمن ألبومه الجديد «عيشني».

وكان عمرو دياب تصدر أمس تريند موقع التغريدات «تويتر»، بعد 3 ساعات فقط من طرح برومو أغنية «رايقة»، حيث تصدر «هاشتاج» بعنوان «رايقة عمرودياب» ترتيب الأعلى بحثا على موقع «تويتر» في مصر.

أغنية رايقة من ألبوم «عيشني»

وتصدرت أغنية حلو التغيير أول أغاني ألبوم «عيشني» للهضبة عمرو دياب تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرحها على تطبيق «أنغامي»، وكان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق الإلكتروني.

أزمة في الأردن بسبب حفل عمرو دياب

ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في مدينة العقبة بالأردن، منتصف أكتوبر الجاري، وتم بيع تذاكر الحفل بالكامل في أقل ساعة بعد طرحها على الموقع الإلكتروني لبيعها، وهو ما آثار حالة من الجدل داخل المجتمع الأردني بسبب ارتفاع أسعار التذاكر بشكل لا يناسب المستوى الاقتصادي والمعيشي لقطاع كبير من الشعب الأردني، التي تتراوح بين 85 و300 دينار أردني.

ولم يتوقف الجدل المثار حول الحفل عند هذا الحد، حيث طالب نائب برلماني أردني إلغاء الحفل، موجها خطاب رسمي لوزير الداخلية الأردني، الذي يشكل «مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية»، على حد تعبيره.

وجاء ذلك بعد وقوع حالة طلاق بين زوجين أردنيين بسبب الحفل، حيث قام الزوج بالاستدانة من أجل شراء تذاكر الحفل.