الفريق أسامة الجندي: السيسي قدم نموذجًا للوفاء بتكريمه للواء سمير فرج

قال الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم نموذجا للوفاء بتكريمه للواء سمير فرج، والذي كان قائده في الجيش.

وتابع «الجندي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن حرب 6 أكتوبر، كانت حرب استرداد كرامة للجيش الذي تعرض لظلم في نكسة 1967، لافتا إلى أن حرب 6 أكتوبر يتم تدرسيها في مختلف الدول لأنها طبقت كل مبادئ الحرب الناجحة وأبرزها مبدأ المفاجأة.

هجوم الجيش المصري على طول الجبهة

وأضاف أن الجيش المصري هجم على طول الجبهة، وهذا أحد العوامل التي ساعدت على الانتصار، وكذلك التنسيق مع القوات الأردنية والسورية لتكون الضربة قوية على العدو الإسرائيلي.

خداع استراتيجي قوي

وأوضح قائد القوات البحرية، أنه قبل حرب 6 أكتوبر كان هناك خداع استراتيجي قوي، مبينا أن الشعب المصري كله شارك في هذه الحرب، موجها التحية إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب النظرة الاستراتيجية، والذي أدار المرحلة بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما هنأ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر.

انتصار الجيش المصري على إسرائيل

وانتصر الجيش المصري في السادس من أكتوبر 1973 على إسرائيل، وحرر شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة العرب الذين قطعوا البترول والنفط عن الدول الغربية التي تؤيد الاحتلال الإسرائيلي.