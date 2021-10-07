الراعي: حوار «السيسي وفرج» نموذج محاكاة واقعي لعلوم القيادة والإدارة

أكد الدكتور عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة بالأكاديميات العسكرية وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، أن الحوار الذي دار بين الرئيس السيسي واللواء د.سمير فرج الخبير الاستراتيجي علي هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «الطريق نحو المستقبل» في إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، قد اشتمل على توضيح لأبعاد مختلفة من عدة زوايا، ومنها الإنسانية القيمية والبشرية والسلوكية والتنظيمية والإدارية والتاريخية وغيرها.

مناقشة الحوار في ورش التدريب والتأهيل

وأوضح الراعي في حديثه لـ«الوطن» أن الحوار يعد نموذج محاكاة واقعي لعلوم الإدارة والقيادة، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة به في ورش التدريب والتأهيل لكافة التخصصات الإدارية المدنية والأمنية، معتبرا ذلك أمر جدير نحو طريق التنمية.

وأشار الراعي إلى أن الحوار تضمن رسائل من الرئيس لكافة القيادات، أن يتعاملوا بمنطق «نحن وليس أنا»، وأن يدعموا مرؤوسيهم من الكفاءات، وأن يحسنوا آليات تواصل الخبرات القيادية والاستفادة منها لصالح الأجيال.

تقييم الأداء البشري في القوات المسلحة

وقال أن الحوار أشار إلى منظور شديد الأهمية، يرتبط بتقييم أداء المورد البشرى داخل منظومة قواتنا المسلحة بالمقارنة بالجهاز الإداري للحكومة والتي يحصل الغالبية العظمى من الموظفين علي تقارير امتياز، مشيرا إلى أن ذلك الأمر هو الذي يؤدي إلى وجود فارق في معدلات الإنتاج والتنفيذ، لافتا إلى أن أعمال التنمية الجارية حاليا هي خير دليل.

توضيح الجوانب المميزة في شخصية الرئيس

أشار إلى أن الحوار، أبرز مزيدا من الجوانب الشخصية المتميزة للرئيس، سواء الكامنة أو المكتسبة، وكذلك للعالم الاستراتيجي د.سمير فرج، وأيضا إلقاء الضوء على الثقافة التنظيمية للمؤسسة العسكرية عبر التاريخ.

وانتهى الراعي إلى أنه يمكن تسمية هذا الحوار بـ«ثمار الإخلاص».