ميمي جمال تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل «زي القمر»: 5 حلقات

تطل الفنانة ميمي جمال، على جمهورها، من خلال حكاية جديدة ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، تحمل اسم «مش مبسوطة»، وذلك في أول عمل فني لها منذ سنوات.

من جانبها، كشفت الفنانة ميمي جمال، لـ«الوطن»، تفاصيل مشاركتها في الحكاية الدرامية الجديدة، موضحة أنها تُجسد دور والدة هشام إسماعيل وحماة الفنانة داليا مصطفى، فيما ستجمعها أحداث على مدار الحكاية المكونة من خمس حلقات.

وأرجعت ميمي جمال، مُشاركتها في حكاية «مش مبسوطة»، إلى المُنتجة مها سليم، وكذلك مُخرجة العمل شيرين عادل، قائلة: «مخرجة كبيرة ولها قيمتها الفنية، وكلمتني بعد حلقتي مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وقالت لي فيه دور حلو وظريف جدًا، قلت لها: أنا نفسي أرجع بحاجة حلوة ومع مخرجين ذات قيمة فنية كبيرة، أكون واثقة ومطمئنة إني هعمل معاهم شغل كويس.. وقد كان».

الحكايات القصيرة ذات إيقاع سريع بعيدًا عن المط والتطويل

وأبدت ميمي جمال، إعجابها الشديد، بالحكايات الدرامية القصيرة المكونة من خمس حلقات، قائلة إنّ: «هذه الحكايات تحمل أفكارا جيدة، والحدوتة تكون ساخنة من البداية حتى النهاية، بعيدًا عن المط والتطويل، إذ أنها ذات إيقاع سريع، وتُركز على الموضوع بعينه».

وأشادت ميمي جمال، بالنص الخاص بحدوتة «مش مبسوطة»، من مسلسل «زي القمر»، قائلة: «النص لطيف ومكتوب بطريقة حلوة»، مُعربة عن آمالها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه على الشاشة.

ومن المُقرر عرض حدوتة «مش مبسوطة»، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، عبر قناة «سي بي سي»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث كشفت المُنتجة مها سليم، عن البوستر الرسمي للحكاية، فقد تصدرت الفنانتان بشرى وداليا مصطفى، الصورة.

حدوتة «مش مبسوطة»، إحدى حكايات مسلسل «زي القمر»، وهي من بطولة داليا مصطفى، وبشرى، وميمي جمال، وهشام إسماعيل وأحمد سعيد عبد الغني، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أنّ آخر عمل فني شاركت فيه الفنانة ميمي جمال، كان عام 2016، وهو فيلم «لف ودوران» للفنان أحمد حلمي، لتُعلن بعدها الاعتزال، تأثرًا بوفاة زوجها الفنان حسن مصطفى.