زلزال باكستان.. مقتل 20 شخصًا وإصابة المئات

ضرب زلزال باكستان قبل فجر اليوم، جنوب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة المئات، وإلحاق أضرار الكثير من المباني السكنية والمكتبية، حسبما قال مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتسبب زلزال باكستان الذي بلغت قوته 5.9 درجة في إلحاق أضرار جسيمة بمدينة هارناي في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، وجرح مئات الأشخاص وتشرد آخرين.

زلزال باكستان

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزال باكستان كان على عمق 5.6 ميل، وهو ما يعتبر ضحلًا للغاية، وربما أكثر خطورة؛ لأنه أقرب إلى السطح.

وكان مركز الزلزال على بعد 60 ميلاً من كويتا عاصمة المقاطعة القريبة من الحدود الأفغانية.

توقعات بارتفاع قتلى زلزال باكستان

وقال مسؤولو الكوارث، إن حصيلة قتلى زلزال باكستان اليوم الخميس، من المتوقع أن ترتفع.

وأكد الجيش الباكستاني، أن قواته وصلت إلى المنطقة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأشار الجناح الإعلامي للجيش في بيان له، إلى أن أطباء الجيش والمسعفين يساعدون الإدارة المدنية في الرعاية الطبية اللازمة.

وأظهرت لقطات فيديو مصابين يتلقون العلاج على ضوء الهواتف المحمولة، خلال تواجدهم على نقالات في الشارع بعد وقوع زلزال باكستان، وتم إجلاء تسعة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة بواسطة مروحية لتلقي العلاج.

وبثت شبكات التلفزيون المحلية صورا لأطفال ونساء يتلقون العلاج الطبي من مسؤولي الصحة والإنقاذ، مشيرة إلى إغلاق المدارس.

وكان أكثر زلازل باكستان تدميرا في تاريخ البلاد، هو الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة عام 2005، وضرب منطقة كشمير المتنازع عليها، وأصاب أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان، وقتل أكثر من 87 ألف، وأصاب 38 ألف آخرين، ودمر الآلاف من المباني، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، فضلا عن تشرد ما يقرب من 4 ملايين.