ارتفاع ضحايا زلزال باكتسان إلى 20 قتيلا و300 جريح

نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها آخر حصيلة لضحايا الزلزال الذي وقع في باكستان؛ إذ أعلنت حكومة البلاد أنه تسبب في وقوع 20 قتيلا على الأقل و300 جريح.

وكانت باكستان قد شهدت حادث مآساوي منذ شهرين حينما ضرب انفجار قوى، موكبًا للشيعة في وسط البلاد، خلال احتفال مقام بيوم عاشوراء، في شهر المحرم الماضي ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصًا، في حصيلة أولية.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت توجه الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان التفجير.

كما ظهر خلال الفيديوهات عدد من الجرحى ينتظرون المساعدة على طول طريق في مدينة باهاوالناغار المحافظة دينيًا بشدة، في إقليم البنجاب الشرقي حيث وقع الهجوم.

وأكد القيادي الشيعي، خوار شفقت، لـ وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية وقوع التفجير لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الحادث.

وذكرت الوكالة أنه لم يتسن الاتصال بأي مسؤول حكومي أو مسؤولي شرطة للتعليق، مشيرة الى صعوبة الاتصال، خاصة بعدما أوقفت السلطات خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء باكستان، قبل يوم من عيد عاشوراء.

وتسببت صاعقة الشهر الماضي في مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا من عائلة واحدة، واصابة 3 آخرون، منتصف الشهر الماضي، بسبب صاعقة ضربت منزلين مجاورين في منطقة «تورجار» بإقليم خيبر بختنخوا، في الوقت الذي شهد فيه الاقليم هطول أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية.