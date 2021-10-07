مصرع 15 شخصا في زلزال جنوب باكستان

أعلنت مصادر باكستانية، عن وقوع 15 قتيلا على الأقل في زلزال بجنوب باكستان، حسبما أعلنت فضائية «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل لها.

وكان ما لا يقل عن 14 شخصا من عائلة واحدة، قد لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، منتصف الشهر الماضي، بسبب صاعقة ضربت منزلين مجاورين في جبال شمال غربي باكستان.

الحادث وقع في منطقة «تورجار»

وذكرت قناة «السومرية» الإخبارية العرقية، أن الحادث وقع في منطقة «تورجار» بإقليم خيبر بختنخوا، الذي شهد هطول أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية، في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الإقليم الباكستاني، كمران بانجاش، أن 5 أطفال و4 نساء بين القتلى.

كما شهدت باكستان حادث مآساوي منذ شهرين حينما ضرب انفجار قوى، موكبًا للشيعة في وسط البلاد، خلال احتفال مقام بيوم عاشوراء، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصًا، في حصيلة أولية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توجه الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان التفجير، بينما ظهر أيضًا عدد من الجرحى ينتظرون المساعدة على طول طريق في مدينة باهاوالناغار المحافظة دينيًا بشدة، في إقليم البنجاب الشرقي حيث وقع الهجوم.

ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية عن القيادي الشيعي، خوار شفقت، وقوع التفجير لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الحادث، وذكرت أنه لم يتسن الاتصال بأي مسؤول حكومي أو مسؤولي شرطة للتعليق، مشيرة الى صعوبة الاتصال بعدما أوقفت السلطات خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء باكستان، قبل يوم من عيد عاشوراء.