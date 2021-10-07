«العناني» يستعرض مع منظمي الرحلات الفرنسية مزايا السوق السياحي المصري

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعا مع رئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية «سيتو»، وما يقرب من 15 من مديري ورؤساء كبرى منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي، لبحث سبل التعاون ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس.

حضر الاجتماع السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

كما شارك في الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا، والذي سبق وقام بزيارة مصر في بداية عام 2020 على رأس وفد كنسي رفيع المستوى من الجمعية، وبدعوة من الوزير لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، إضافة إلى زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.

«العناني»: الرحلة النيلية الطويلة مهمة لزيارة الصعيد والتعرف على كنوزه الأثرية

وخلال الاجتماع، أستعرض «العناني» المشروعات السياحية التي تتم بالمحافظات المختلفة، ومن بينها مدينتي الجلالة والعلمين الجديدة، وكذلك قيام الدولة بالعمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة، ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر، من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية.

وأشار الوزير إلى إنشاء متحفين للآثار في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابة صباحاً، وزيارة هذه المتاحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، إضافة إلى ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، كما استعرض الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والنهوض به.

وزير السياحة: تطعيم كل العاملين بالقطاع بلقاحات كورونا

وحرص الوزير على طمأنة منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي على عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في مصر، مؤكدا أن نسبة الإصابة بالفيروس في المقاصد السياحية المصرية تكاد تكون منعدمة.

ولفت إلى أنه منذ بداية الجائحة وضعت مصر نصب أعينها أهمية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة والآثار، ولتحقيق ذلك وضعت الدولة المصرية عدة إجراءات احترازية ووقائية وضوابط سلامة صحية، والتي يتم تطبيقها بكل دقة وحزم في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، موضحا أن هذه الإجراءات والضوابط تم وضعها وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد الوزير حرص الدولة على تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع في المحافظات السياحية.

منظمو الرحلات: مصر وجهة مفضلة للسائح الفرنسي

وطلب الوزير من منظمي الرحلات البدء في حث السائحين الفرنسيين على مد فترات رحلاتهم السياحية في مصر، وزيادة الليالي السياحية، حتى يتمكنوا من التعرف على المقاصد السياحية الجديدة، وأن يكون اكتشافهم للنيل ليس قاصراً على القاهرة والأقصر وأسوان فقط، وإنما تتضمن الرحلة النيلية الطويلة لزيارة محافظات الصعيد المختلفة والتي توجد بين القاهرة وأسوان، وكذلك زيارة الآثار الموجودة على بحيرة ناصر، حتى يتمكن السائحون من زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة بها للتعرف على الكنوز الأثرية بهذه المحافظات.

كما حرص وزير السياحة والآثار على الترويج لمسار العائلة المقدسة؛ حيث أشار إلى افتتاح وتطوير 3 مواقع، كما استعرض الحوافز التشجيعية التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع منظمي الرحلات على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري، ومن بينها إطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية ورفع التخفيضات على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية ليصل إلى 15 سنت على الجالون، وذلك كله حتى 30 أبريل 2022.

وأوضح أنه تم الموافقة على السماح لـ74 جنسية من دول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية في مصر إلكترونيا، وكذلك بمنافذ الوصول بمصر.

ومن جانبهم، أشار مديرو ورؤساء كبرى منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي إلى أن مصر تعد من الوجهات المفضلة بالنسبة للسائح الفرنسي، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية فريدة، خاصة في ظل شغف واهتمام السائح الفرنسي بمنتج السياحة الثقافية والحضارة المصرية العريقة وزيارة الأماكن الأثرية.

تجدر الإشارة إلى أن السوق الفرنسي يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي «IFTM TOP RESA» في دورته الأربعين، والمُقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر الجاري.