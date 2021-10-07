كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون السجائر الجديد.. يحظر البيع للأطفال ويمنع الشيشة

انتشرت تساؤلات عديدة خلال الساعات القليلة الماضية حول مشروع قانون السجائر الجديد للأطفال، وذلك بعدما تقدمت البرلمانية أميرة أبو شقة، إلى مجلس النواب، يهدف لتجريم بيع السجائر إلى الأطفال ممن دون 18 عاما، وتستهدف النائبة من وراء مشروع القانون الجديد مواجهة ظاهرة التدخين بين الأطفال، بعدما زادت في الفترة الأخيرة.

حظر بيع منتجات التبغ للأطفال

ويهدف مشروع قانون السجائر الجديد للأطفال، الذي تقدمت به النائبة إلى مساعدة الآباء في متابعة أبنائهم للحفاظ عليهم من أخطار التدخين، خاصة وأنّ مشروع القانون يحظر تقديم مختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل لمن يقل عمره عن 18عاما، وكذلك حظر تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية في المقاهي.

تغليظ عقوبة التدخين في المواصلات والمنشآت العامة

ويتضمن مشروع قانون السجائر الجديد للأطفال، مواد لتغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام، كما يهدف مشروع القانون الحد من التدخين في العديد من المنشآت، حيث نصت مواده على تغليظ عقوبة التدخين أيضًا في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما استحدث مشروع القانون مادة جديدة لتجريم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة «الملاكي» في حال تواجد طفل لا يتجاوز عمره عن 18 عاما

عقوبات رادعة في مشروع القانون

وأرجعت النائبة أسباب تقديمها لمشروع قانون السجائر الجديد للأطفال، لانتشار أشكال عديدة من السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى وجود ألعاب وحلوى في صورة علب السجائر، الأمر الذي يدفع الأطفال إلى معرفة المزيد عنها خاصة إذا كان الأب أو الأم من المدخنين، مؤكدة أن مشروع قانون السجائر، يتضمن عقوبات تشمل تجريم استيراد أو بيع هذا النوع من الألعاب، حيث يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.