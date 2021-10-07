قانون العمل الجديد: مفيش استمارة 6 والتثبيت إلزامي و4 أشهر إجازة وضع

تترقب الأنظار إصدار البرلمان في دور الانعقاد الثاني لقانون العمل الجديد، الذي سينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووفقًا لمشروع القانون المعروض الآن على مجلس الشيوخ والمحال من مجلس النواب، فهناك العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كلا من طرفي علاقة العمل، بهدف معالجة الثغرات والإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي.

التثبت إلزامي للعمال في القانون الجديد

وتعد أولى هذه المشكلات التي التفت أليها مشروع قانون العمل الجديد هو إلغاء ما يعرف باستمارة «6»، واشتمل القانون الجديد على التثبت الإلزامي للعامل بعد مضي مدة معينة.

وكانت قد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من إتاحة إجازة وضع للمرأة لتكون 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وفقًا للقانون الحالي، كما نظم مشروع قانون العمل الجديد حق العمال في الحصول على الإجازات الاعتيادية والسنوية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي حقوق العامل وصاحب العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

حقوق العامل في قانون العمل الجديد

_إلغاء استمارة "6" وإلزام صاحب العمل بتثبيت العامل بعد مضي مدة معينة.

_عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي.

_الحق في الحصول على الإجازات الاعتيادية والسنوية.

_حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

_حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

_ إجازة الوضع مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

_إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما.

حقوق صاحب العمل في قانون العمل الجديد

يخول لصاحب العمل فصل العامل، إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- أو إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، وكذلك إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

_ كما يجوز لصاحب العمل الحق في فصل العامل إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدّم مستندات مزورة، لا سيما أن ذلك يضر بمصلحة العمل، وعليه يتم إنهاء علاقة العمل.

_يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.