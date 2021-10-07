مشروع قانون يجرم بيع السجائر للأطفال.. ويمنع تقديم «الشيشة» في المقاهي

مشروع قانون جديد لتجريم بيع السجائر للأطفال أقل من 18 عاما، تقدمت به النائبة أميرة شقة عضو مجلس النواب؛ لمواجهة ظاهرة انتشار التدخين بين الأطفال خلال الفترة الأخيرة، وحظر تقديم مختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما، وحظر تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية في المقاهي.

تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل

كما يشتمل مشروع قانون تجريم بيع السجائر للأطفال، تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

تجريم التدخين داخل المركبات الخاصة حال وجود طفل

كما اشتمل القانون الجديد استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما. وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، لـ «الوطن»: إن القوانين الخاصة بالتدخين قديمة ومتداخلة وتواجه العديد من الأشكاليات التي يصعب من خلالها تطبيق عقوبة واضحة ومحددة.

ألعاب على شكل علب سجائر

وأشارت أبو شقة إلى أن سبب تقدمها بمشروع قانون تغليظ عقوبة بيع السجائر للأطفال هو انتشار أشكال عديدة من السجائر الألكترونية، فضلا عن وجود ألعاب وحلوى في صورة علب السجائر، الأمر الذي يدفع الأطفال إلى معرفة المزيد عنها خاصة إذا كان الأب أو الأم من المدخنين.

سجن وغرامة عقوبة تنتظر المخالفين

وشددت النائبة أميرة أبو شقة على أن القانون يتضمن عقوبات تشمل تجريم استيراد أو بيع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى، حيث يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

أبو شقة: الأطفال في حاجة لرقابة ذاتية من الأسرة

وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، إن «تطبيق هذا القانون يتطلب مساهمة من الأسرة نفسها لمتابعة أبنائها بمعنى الرقابة الذاتية، والالتزام بعدم التدخين أمامهم، خاصة وأن الأطفال في سن صغيرة يميلون لفكرة التجربة تشبها أو اقتداء بأفعال الكبار»، لافتة إلى أنه يجب على الجهات المعنية ردع التجار والبائعين حيال بيعهم للسجائر للأطفال دون سن 18 عاما.

فن التناسق بين العقوبة والجريمة

وشددت النائبة أميرة أبو شقة على ضرورة مراجعة العديد من القوانين التي صدرت منذ فترة وذلك بعد التطور الذي يشهده عالم الجريمة، قائلة: فكرة التناسق بين العقوبة والجريمة غائب بسبب قدم العديد من التشريعات، والأصل هو تناسب فعل الجريمة مع العقوبة المقررة وفقا للظروف التي تمت فيها.

كانت النائبة أميرة أبو شقة، قد تقدمت في بداية دور الانعقاد الثاني بمشروع قانون لتغليظ عقوبة بيع السجائر للأطفال.