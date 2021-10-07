أسماء مصطفى تشكر طبيبها: «ربنا كتب لي عمر جديد»

حرصت الإعلامية أسماء مصطفى، على توجيه الشكر إلى الطبيب الجراح المُتابع لحالتها، قائلة: «الشكر لله عز وجل أولًا وأخيرًا إنه نجانى وكتب لي عمر جديد.. وألف شكر للأستاذ الدكتور حسام».

وكتبت أسماء مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «حقيقي بيبقى الواحد محظوظ لما يتعامل مع جراح شاطر وناجح وفى نفس الوقت إنسان راق لأقصى درجة.. يهتم بالمريض وبشكوته ويتابعه لحظة بلحظة».

وأضافت أسماء مصطفى، قائلة: «مهم إن الطبيب يكون إنسان في المقام الأول مش كل همه عملية تعدي وخلاص.. وده بكل أسف شفته قبل كده علشان كده رغم ظروفي الصعبة والعملية المعقدة ربنا أكرمني بوجود دكتور حسام معايا المرة دي.. الحمد لله».

وتابعت أسماء مصطفى: «ألف شكر لحضرتك يا دكتور، تسلم إيدك، وبشكرك على إنسانيتك وذوقك ورقيك.. جراح ماهر وإنسان راق».

أسماء مصطفى تُعلق على أزمة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي: الموضوع كبير

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، تفاعلت مع أزمة انقطاع مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، حيث كتبت فور استعادة المواقع للخدمة: «مش هتصدقوا إنى محستش أساسًا إن الفيس بوك وقع ولا أي حاجة حصلت»، مبررة ذلك بقولها: «مكنتش بفكر إلا فى ميعاد جرعة المسكن امتى، وتداركت لما جوزى سألنى».

وأضافت أسماء مصطفى، قائلة: «قلت لجوزي مش عارفة ولا فتحته أساسًا.. هى الدنيا كده وكل واحد شايل شيلته، بس كنت هفتقدكم حقيقي، وده يخلينا ننتبه لكلامى زمان.. الفيس مش مارك ده أجهزة أكبر من كده».