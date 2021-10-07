زيادة جديدة في أسعار «سوزوكي سياز» 2022

يشهد سوق السيارات تغيرات في أسعار السيارات في الفترة الأخيرة، نتيجة عدة أسباب أبرزها عدم توافر موديلات بعينها في السوق بسبب أزمة كورونا.

ومن أبرز تلك الطرازات الأخيرة التي شهدت زيادة في الأسعار سيارة «سوزوكي سياز» الجديدة حيث وصلت الزيادة إلى 4500 جنيه، وفى سطور ترصد «الوطن» قائمة بأسعار السيارة، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالطراز الجديد.

أسعار سوزوكي سياز موديل 2022.

تنتمي السيارة لفئة السيارات الملاكي السيدان، وتأتي بفئة واحدة داخل السوق المحلي بسعر يصل إلى 262,900 جنيه.

مواصفات وتجهيزات سوزوكي سياز موديل 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم دوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

وتأتي السيارة بأبعاد «4490 ملم طول، 1730 ملم عرض، 1485 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2650 ملم.

تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 495 لترا، وسعة خزان الوقود 42 لترا، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية، تبلغ سرعة السيارة القصوى 180 كيلومتر/ ساعة.

وتأتي السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية.

كما تم تجهيزها بالعديد من المواصفات من بينها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، كسوة المقاعد من الجلد، ومقعد سائق قابل لتعديل الارتفاع، وكسوة الأبواب بملمس الجلد».