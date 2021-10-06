تحويلات الدائري.. تغيير مسارات لإجراء أعمال توسعة وإنشاء كباري سيارات

أعلنت الإدارة العامة للمرور تحويلات الدائري، التي تتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة، وشملت تحويلات الدائري، غلق مطلع الدائري في الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية، لمدة 30 يوما، لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري، كما يتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات الدائري.. ميدان أثر النبي

تحويلات الدائري شملت تعديل الحركة المرورية للقادمين من ميدان أثر النبي باتجاه مطلع الدائري، ليستكمل قائدو السيارات طريق الكورنيش اتجاه المعادي، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبري النيل بدراوي إلى مطلع الدائري باتجاه الجيزة.

شارع البحر الأعظم ضمن تحويلات الدائري

وتستمر أعمال توسعة منزل الطريق الدائري القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم، لمدة 21 يوما، حيث تصبح حركة السيارات القادمة من الطريق الدائري للقادم من المريوطية وترغب في السير اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس؛ هي السير في اتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزي «الكائن قبل المَنزل المطلوب غلقه»، واستكمال السير لشارع ربيع الجيزي مرورًا بميادين المنيب والطريق السطحي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحه الدوران، واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم اتجاه نفق عباس.

تحويلات الدائري تشمل محور جمال عبد الناصر

وبسبب تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبري للسيارات، أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق مخرج محور جمال عبدالناصر في تجاه الطريق الدائري، وذلك لمدة 3 أشهر.

وأجرت الإدارة تحويلات مرورية، خلف مركز المنارة للمؤتمرات مرورًا أعلى الطريق الدائري، فيكون على القادم من محور جمال عبدالناصر في اتجاه الطريق الدائري أن يسلك يمينًا في اتجاه شارع الأمل (المشتل)، ثم الدوران والعودة، ثم يمينًا بجوار فندق تريومف تجاه الطريق الدائري.

الطريق الصحراوي الشرقي والصف والزعفرانة

كما أجرت المرور تحويلات مرورية بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القادم من طريق (21) الصف وأطفيح اتجاه «طريق الزعفرانة والبحر الأحمر»، وذلك من خلال السير يمينًا اتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف، حتى نفق بياض العرب ثم السير لطريق الزعفرانة.

أما القادم من طريق 21 الصف وأطفيح اتجاه (طريق القاهرة) العودة للسير بطريق (21) الصف وأطفيح حتى (نفق أطفيح) أو (نفق الودي) أو الاستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائري الإقليمي اتجاه القاهرة.

والقادم من طريق الزعفرانة في اتجاه نفق الزعفرانة في اتجاه مدينة أطفيح عليه السير يمينًا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر في اتجاه القاهرة، ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة اتجاه بوابات الكريمات.