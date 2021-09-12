بعد طرح موديل 2022.. قائمة مواصفات «سوزوكي فيتارا»

خلال الأيام الماضية، طرحت مجموعة من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلية؛ ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «سوزوكي فيتارا موديل 2022».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «سوزوكي فيتارا موديل 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بها حسب المُعلن من الوكيل المحلي شركة «مودرن موتورز».

قائمة أسعار سيارة «سوزوكي فيتارا موديل 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 360 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 367 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 12.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4175 ملم الطول، 1775 ملم العرض، 1610 ملم الارتفاع، 2500 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 185 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 375 لترًا.

تجهيزات ووسائل للأمان

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها: «وسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، والثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات، مثبت سرعة، حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي دون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة، فتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومصابيح أمامية LED، ومرايا جانبية كهربائية».