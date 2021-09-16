سوزوكي فيتارا في مواجهة أوبل كروس لاند موديل 2022: مقارنة بالسعر والمواصفات

شهد سوق السيارات المصري خلال الشهور القليلة الماضية طرح عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي، موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن تلك الطرز سيارة «سوزوكي فيتارا 2022» و «أوبل كروس لاند 2022».

ولأن اختيارات المستهلكين داخل السوق المحلي للسيارات الجديدة تختلف حسب الفئة السعرية والتجهيزات التي تقدمها الشركة المصنعة في الموديل الجديد؛ ترصد «الوطن» في السطور التالية قوائم الأسعار والمواصفات الخاصة بالطرازين داخل السوق المحلي، ضمن مقارنة حسب الفئة السعرية والتجهيزات المختلفة بالسيارتين، وفق المُعلن من الوكيل المحلي للسيارتين.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 360 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 367 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 12.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4175 ملم الطول، 1775 ملم العرض، 1610 ملم الارتفاع».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 375 لترًا.

تجهيزات ووسائل للأمان

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها: «وسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وثبات إلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية – وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح أمامية LED، ومرايا جانبية كهربائية».

أوبل كروس لاند موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، وينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4211 ملم الطول، 1764 ملم العرض، 1605 ملم الارتفاع».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 410 لترًا.

تجهيزات ووسائل للأمان

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها: «وسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، وثبات إلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح أمامية LED، ومرايا جانبية كهربائية».