«الطرق والكباري» عن ردم «الرياح التوفيقي» لإنشاء طريق: غير صحيح

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانا، مساء اليوم، نفت فيه ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «بأي منطق يتم ردم الرياح التوفيقي لعمل طريق؟».

وأشار بيان الهيئة العامة للطرق والكباري إلى الحقائق التالية:-

1- تنشئ الهيئة طريق «بنها - المنصوره» في اتجاه المنصورة على البر الشرقي من الرياح التوفيقي، بطول 73 كيلو مترا، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، بواقع 4 حارات، على أن يكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات أيضا، ما يساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

2- تُنفذ أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصوره على البر الشرقي بالتنسيق مع وزارة الري، ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية، للحفاظ على القطاع المائي الآمن، الذي يحافظ على كمية الماء المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

3- تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجرى المائي، للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار، حيث حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية، وأصبح يهدد جسر الطريق، وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق، وبالتالي فإن الأعمال التي تتم هدفها حماية المجري المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الأراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي، وكذلك حماية الطريق.

وناشدت الهيئه العامه للطرق والكباري في بيانها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة، والحصول على كل أخبار المشروعات التي تنفذها الهيئة وكل مايتعلق بالاستفسارات المتعلقة بهذه المشروعات من المصادر الرسمية.