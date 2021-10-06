«النقل»: قطار المونوريل يعمل دون سائق.. ولم نحدد سعر التذكرة

أعلنت وزارة النقل عن أن قطار المونوريل يعمل دون سائق، وأن أعمال تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر تتم بشكل منتظم، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن السرعة التصميمية للمشروع تصل إلى 90 كم/الساعة، ويصل زمن التقاطر إلى 90 ثانية، ومن المخطط أن يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية الجديدة 60 دقيقة، ولخط مونوريل غرب النيل 6 أكتوبر 45 دقيقة، علاوة على تركيب Screen Doors لأول مرة على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

وزارة النقل: أعمال تنفيذ مشروعي قطار المونوريل في العاصمة الإدارية و6 أكتوبر تتم بشكل منتظم

قال مصدر مسؤول في وزارة النقل، إنه لم يتم تحديد سعر تذكرة قطار المونوريل حتى الآن، وأنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر التذكرة، موضحا أن المونوريل يوجد بها ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، كما يتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LED لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

مصدر بـ«النقل»: مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر تذكرة قطار المونوريل

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد أعلى الأبواب الجانبية في قطار المونوريل شاشات لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، موضحا على تخصيص أماكن للكراسي المتحركة الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت، وكذلك تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

مصدر بـ«النقل»: تواجد شاشات أعلى الأبواب الجانبية في قطار المونوريل لإعلام الركاب باسم المحطة

وأوضح المصدر، أن جميع التدابير الاحترازية اللازمة، يتم تنفيذها في جميع أماكن مشروع قطار المونوريل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على جميع العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.