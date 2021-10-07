باحث: 5 محاور لتنمية سيناء.. ويمكن تعويض إهمالها 3 عقود خلال 5 أعوام

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن سيناء جزء عزيز من الأرض المصرية، موضحًا أنها تمثل نحو 6% من مساحة مصر، ومساحتها تعادل نحو نصف أو أكثر من مساحة سنغافورة، وتنميتها ليست سهلة، ولكن خلال 5 أو 6 سنوات يمكن تعويض ما حدث من إهمال لسيناء خلال 30 سنة مضت، والرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل في كل المجالات، مشددًا على أن تجربة مصر في التنمية تشهد لها كل المؤسسات الدولية، ومصر تعمل على 5 محاور لتنمية سيناء.

5 محاور أساسية لتنمية سيناء

وأضاف «عسيلة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الخميس، أن الخمس محاور لتنمية سيناء أولها مد جسور التنمية من خلال ربط سيناء بالدلتا وباقي المحافظات، والمحور الثاني هو تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء، والمحور الثالث هو جذب الاستثمارات من خلال تشجيع الاستفادة من المقومات الطبيعية، والمحور الرابع هو التنمية السياحية عن طريق تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة، والمحور الخامس هو التنمية العمرانية بالتوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

جسور التنمية تمتد إلى سيناء

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن جسور التنمية تمتد إلى سيناء من خلال العديد من المشروعات، مثل الأنفاق والكباري، وهذا يعني إعادة سيناء إلى الوادي والدلتا، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية سيناء أُنشأته الدولة لتنمية سيناء، وأنفق خلال الثلاثين الماضية، حتى عام 2014 حوالي 400 مليار جنيه على المشروعات في سيناء، ولكن مشروع تنمية سيناء الذي تعمل عليه الدولة حاليا مرصود له 700 مليار جنيه، قابلة للزيادة، وأنشأت الدولة طرق بأطوال تصل إلى 2150 كيلومترا، خلال الثلاثين سنة الماضية، ولكن الدولة خلال الخمس سنوات الماضية أنشأت حوالي طرق بأطوال 2500 كليو متر، وموازنة الجهاز كانت في عام 2013 حوالي مليوني جنيه، ولكن في العام الماضي كانت 35 مليون جنيه، مشددًا على أنه ليس الجهاز الوحيد المسؤول عن تنمية سيناء.

وشدد على أن تنمية سيناء في السنوات الماضية كانت شبه منحصرة في جنوب سيناء، ولذلك غالبية المشروعات الحالية في شمال سيناء لأنها تبدو مظلومة أكثر، ومصر تصحح هذا الخطأ وتعود التنمية إليها، مشددًا على أن ثلث مشروعات الطرق في مصر كلها تُنفذ في سيناء.