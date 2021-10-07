«التضامن»: توجيهات رئاسية بمضاعفة تعويض أسر شهداء سيناء

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، عن أنها التقت في وقت سابق، مع نواب البرلمان عن سيناء وعدد من أسر الشهداء والصيادين في سيناء، وغيرها من الفئات الأخرى، حتى الأطفال الصغار من أسر الشهداء، وأكدت أن هؤلاء يجب العمل على إعادة تأهيلهم نفسياً، كما لفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمضاعفة تعويضات أسر الشهداء في سيناء، لتكون 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه عن كل شهيد، حتى لو الأسرة سقط منها شهيدان أو ثلاثة أو أربعة.

التنمية الشاملة في سيناء

وأضافت «القباج»، في مداخلة عبر تطبيق «zoom» مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الخميس، أن الحماية الاجتماعية تهدف إلى تنمية هذه الأسر، والتنمية يجب أن تكون شاملة التعليم والصحة وغيرها من الجوانب، مشددًة على أن الأمن المجتمعي لا ينفصل عن الأمن القومي، معربة عن سعادتها بزيارة سيناء، ومن العدالة أن تكون هناك تنمية شاملة لسيناء، والدولة لم تستبعد أي أحد في التنمية، وكل شخص لديه حق في التنمية والدولة تساعدهم على ذلك، وعدم النجاح ليس خيارًا.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي، على دور الإعلام في إعادة فرحة النصر والأغاني الوطنية وغلاوة سيناء في البيوت المصرية، مشددة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة تنمية سيناء، وهي تعتبر بيئة خصبة للتنمية وغنية بمعادنها ومواردها، وتحتاج إلى إعمار كاملة في كل النواحي، والرجال هناك يحتاجون إلى التدريب على العمل، والسيدات يحتجن إلى العمل، مشددة على أنهم لا يحتاجون فقط فرصة عمل وبعد ذلك نتركهم، ولكنهم يحتاجون إلى تدريب وتوفير فرص عمل ممتدة، وهذا ما تفعله الدولة في الوقت الحالي، موضحة أن منتجات سيناء عليها طلب كبير، والفرص فيها كثيرة للاستثمار، مع التحسب أمنيًا، والجيش المصري قادر على إحداث هذه المعادلة الصعبة.

العمل مع وزارات ومؤسسات أخرى

وشددت على أن وزارة التضامن تعمل مع عددٍ من المؤسسات والوزارات الأخرى في تنمية الموارد البشرية والقوى الناعمة والثقافة، وتنمية سيناء بشكل عام، مشددة على أي برامج تنموية دون دراسة اقتصادية، وتنشئة الشباب على العمل فإنها لن تدوم، والدعم النقدي لا يجوز أن يستمر إلا للفئات غير القادرة على العمل.