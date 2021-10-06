جهاز تنمية سيناء: نسعى لجذب 3 ملايين مواطن مع تحقيق التنمية الشاملة

قال المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تنمية سيناء، إن الجهاز تابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وبدء عمله في سيناء، مع نهاية انتصار أكتوبر 1973، وجرى خلال تلك الفترة، إنشاء المدن في شمال وجنوب سيناء.

حامد: «الأعداد في سيناء حاليا لا تتعد 800 ألف نسمة»

وأضاف «حامد»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية كانت تسعى لتحقيق تنمية شاملة في سيناء، من أجل جذب نحو 3 ملايين مواطن لسيناء، وصولا لعام 2017، وهو الأمر الذي لم يتحقق، لعدم وجود معدلات تنمية تتحمل مجيئ تلك الأعداد، «الأعداد في سيناء حاليا لا تتعدى 800 ألف نسمة».

حامد: «الدولة شيدت 6 شرايين لربط سيناء بالوادي»

وأوضح أنه مع بداية عام 2014، بدأت التنمية تحدث في سيناء من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، لذا جرى إنشاء 5 أنفاق، بالإضافة لنفق الشهيد أحمد حمدي، «ده معناه أن فيه 6 شرايين تربط سيناء بالوادي، بالإضافة إلى إنشاء طريق 30 يونيو، وهو طريق لوجيستي يربط سيناء بمدن القناة».

وأوضح أن القيادة السياسية، لم تتوقف عند هذا الحد، بل سعت إلى إنشاء الطرق والمجتمعات التنموية، وكل أنواع التنمية التي يريدها مواطني سيناء وخلال وقت قياسي، «التسارع في التنمية الحالية سيحقق الهدف من رؤية الدولة لجذب مزيدا من السكان إلى سيناء».

وأكد أن أهالي سيناء، سعدوا كثيرا بمعدلات التنمية العالية التي تريد القيادة السياسية تحقيقها لهم، حيث أنه يعمل في سيناء منذ 34 عاما، ولم يشهد وجود معدلات تنموية سريعة كما تحدث خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع: «أحنا بنشتغل على إنشاء مجمعات تنمموية، وكل مواطن هيتملك منزل و5 أفدنه مستصلحين لاستزراعهم، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع وحاليا يتم العمل في المرحلة الثانية، وكمان عاملين في شمال وجنوب سيناء مشروع التنمية المتكاملة لسيناء، وأنشئنا أكثر من 26 مزرعة نموذجيه للتجمعات الأكثر احتياجا، واعتمدنا في الزراعة على الأبار الغير صالحة للشرب، ومساحجة المزرعة من 25 لـ27 فدان، وزارعين فيها النخل الجارحي والمجدول عالي المستوى».