حامد: معدلات تنمية سيناء لا مثيل لها منذ استرداد الأرض المحتلة في1973

أكد المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تنمية سيناء، أن الدولة بدأت في تطوير سيناء منذ عودة الأرض المحتلة في 1973، وقد تركزت جهود الدولة في الفترة الماضية بإنشاء المدن بشمال وجنوب سيناء.

الدولة تستهدف جذب 3ملايين مواطن لسيناء

وأضاف «حامد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس: مع بداية عام 2014 بدأت التنمية تحدث في سيناء من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وهو ما تسعي إليه القيادة السياسية لتحقيقه في سيناء، لجذب نحو 3 ملايين مواطن للمعيشة فيها، مشيرا إلى أن الأعداد في سيناء حاليا لا تتعدى 800 ألف نسمة.

وأشار إلى قيام الدولة بإنشاء 5 أنفاق، بالإضافة لنفق الشهيد أحمد حمدي، مما يعني وجود 6 شرايين باتت تربط سيناء بالوادي، بالإضافة لإنشاء طريق 30 يونيو، وهو طريق لوجيستي يربط سيناء بمدن القناة «تعمير سيناء يهدف لتوفير فرص عمل للمواطنين، ومحطات المياه تخص المشروعات الزراعية التي سيتم إنشائها في سيناء، منها افتتاح الرئيس السيسي، محطة مياه تساهم في زراعة 400 ألف فدان في شمال سيناء، مما يوفر الكثير من فرص العمل».

وأشار إلى أن القيادة السياسية، لم تتوقف عند هذا الحد، بل سعت إلى إنشاء الطرق والمجتمعات التنموية، وكل أنواع التنمية التي يريدها مواطني سيناء خلال وقت قياسي، قائلا «التسارع في التنمية الحالية يحقق الهدف من رؤية الدولة لجذب مزيدا من السكان إلى سيناء».

سعادة أهالي سيناء بمعدلات التنمية العالية

وأكد على سعادة أهالي سيناء بمعدلات التنمية العالية التي لم تشهدها سيناء من قبل، مشيرا إلى أنه يعمل في سيناء منذ 34 عاما، ولم يشهد وجود معدلات تنموية سريعة مثلما حدث خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع: «سيناء عزيزة علينا وأمن وطني لمصر وللعرب، وسوف تنجح الدولة في جذب 3 ملايين مواطن جدد لتعمير أرضي سيناء المباركة».