«اقتصادية القناة»: صناعات تكميلية جديدة بشرق بورسعيد الفترة المقبلة

أكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ أن تشكلت في عام 2015 بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولها رؤية حتى عام 2030 مشيرا إلى أن خطة التطوير في المنقطة تمر بعدة مراحل، كان أولها مرحلة تجهيز البنية التحتية والتشريعية وستنتهي في 2025 وتبدأ بعدها مرحلة توطين الصناعات في العين السخنة وشرق بورسعيد ومختلف الموانئ التي ستكون أكبر مناطق لوجستية في العالم.

صناعات تكميلية جديدة في الفترة المقبلة

وأوضح «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن العمل في المنطقة الاقتصادية يشهد جهود كبيرة مبذولة على المستوى المادي والبدني، مشيرا إلى وجود عدة صناعات رئيسية في منطقة شرق بورسعيد، وسيتم إدخال عدة صناعات تكميلية في الفترة المقبلة مع زيادة سلاسل الإنتاج واللوجستيات.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك تواصل شبه يومي بهيئة قناة السويس لأنها العامل المهم والمشغل الرئيسي للمنطقة الاقتصادية التي تحاول استغلال القناة التي يمر بها عدد كبير من السفن في محاولة للتخديم على هذه الصناعات.

تعظيم الاستفادة من قناة السويس

وأضاف: «مصر تحاول تعظيم الاستفادة من قناة السويس والمناطق المجاورة لها والمنطقة الاقتصادية هي اللي هتلعب الدور الكبير لجذب الاستثمارات الفترة المقبلة، وهنستغل مرور سفن كثيرة في القناة عشان نخدم عليها ويكون في مصادر دخل أخرى جنب المشروعات الموجودة في قناة السويس وإحنا بنطور مشاريع عشان نشارك بمشاريع وبيتم تصدير منتجات من عمق لسيناء لمختلف دول العالم من خلال قناة السويس».