«ربيع»: زيادة 11% في دخل قناة السويس عن العام الماضي من يناير إلى أغسطس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن معدل العبور اليومي للسفن من قناة السويس قبل حفر الجديدة كان يتراوح بين 42 إلى 45 سفينة على الأكثر، لذلك قررت القيادة السياسية حفر القناة الجديدة، وكانت تستهدف مرور 84 سفينة في عام 2023، لكن جرى تجاوز هذا الرقم، ومرّ بالأمس 87 سفينة بحمولة تقترب من 5 ملايين طن.

وحول إيرادات القناة بعد عمليات التطوير والتوسعة، قارن «ربيع» الفترة من يناير إلى أغسطس في العام الماضي والحالي، موضحا أن أعداد السفن المارة في هذه الفترة من 2020، بلغت 12482 سفينة مقارنة بـ13617 سفينة، في هذا العام بنسبة زيادة قدرها 6.7%، أما الحمولة الصافية فقد بلغت 772 مليون طن مقابل 826 مليون طن هذا العام بزيادة 7%، أما العائد فقد بلغ 3.3 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة 11%.

مرور أكثر من 100 سفينة في اليوم بعد انتهاء أزمة إيفرجيفن مباشرة

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «لولا قناة السويس الجديدة مكناش هنقدر نعدي العدد ده من السفن ولا الحمولات الكبيرة دي، لأنها كانت في حاجة إلى زيادة الأعماق»، مشددًا على أن تجربة جنوح سفينة إيفرجيفن تسببت في تعليق 422 سفينة في غاطس السويس وغاطس بورسعيد، وبعد انتهاء الأزمة جرى الانتهاء من هذه السفن خلال 4 أيام، أي أن هناك أكثر من 100 سفينة مرت في اليوم.

دخل القناة تخطى حاجز الـ22 مليون دولار

وتابع: «دخل القناة بالأمس تخطى حاجز الـ22 مليون دولار، وأتمنى أن يزيد الدخل بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة»، لافتًا إلى أن كراكتي مهاب مميش وحسين طنطاوي أحدث كراكات الشرق الأوسط، وستدخل الكراكة حسين طنطاوي الخدمة خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، بعد انتهاء التجارب، وستمثل إضافة كبيرة لأسطول الهيئة والكراكات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على أهمية امتلاك القدرة: «دايما يقولنا هاتوا أحسن وأكبر حاجة عشان يبقى عندنا القدرة إننا نتعامل مع أي موقف».

مخطط تطوير القناة بحلول 2023

وأكد، أنه عرض مخططًا على رئيس الجمهورية بتطوير القناة حتى عام 2023، «كل 11 كم في القناة لدينا محطة مراقبة للسفن، كما عملنا على تطوير الأسطول البحري حيث جرى بناء 4 قاطرات في ترسانة بوسعيد و11 لانش إرشاد، كما يتم تطوير 40 كم في الجنوب، كما تم تنفيذ اثنتين أخرتين في البحيرات المرة بمسافة 10 كيلو مترات، وتوسعة جهة الشرق وتعميق من 66 إلى 76 قدما، لتحسين الملاحة في الجزء الجنوبي بنسبة 28%».