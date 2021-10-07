«التضامن»: ندعم نصف الأسر في سيناء.. ولن نترك ركنا مهملا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وفرت أكثر من 1000 قرض لوحدات إنتاجية في سيناء، منها معصرة زيتون، وتجفيف فواكه وخضروات، ومركز تجميع ألبان، لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سيناء، لأنها كانت بها نسبة بطالة، ويوجد بها صيادين «شباب يفرح القلب»، ويجب تنمية العديد من الأنشطة التجارية، والدولة بدأت العمل في الشق التعليمي والثقافي لتنشئة الأجيال الحالية، وهناك 164 حضانة، وتسعى الوزارة ليرتفع عددهم إلى 190 أو 200 حضانة، وهناك إقبال شديد على هذه الحضانات، وهي فرصة جيدة لتنشئة الأطفال، وأصبح هناك قوائم انتظار في الحضانات، وهذا لأول مرة يحدث، كما أن جمعية الهلال الأحمر تقدم خدمات ليس فقط لأهالي سيناء، ولكن الفلسطينيين الموجودين على أراضيها، كما توزع الوزارة الحقائب المدرسية على الطلاب، ورفعت كفاءة 65 مدرسة، وتعمل على 35 آخرين، إضافة إلى القوافل الطبية.

الدولة تؤمن مواطني سيناء

وأضافت «القباج»، في مداخلة عبر تطبيق «zoom» مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الخميس، أن الوزارة تدعم أيضًا أكثر من نصف أسر سيناء، بالشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية، مشددًة على أن أسر سيناء بخير، والدولة تؤمن المواطنين في سيناء عسكريًا وأمنيًا، وثقافيًا واجتماعيًا وهذا مهم جدًا في الفترة المقبلة، مؤكدة على أنها تحب أهالي سيناء وفخورة بالعمل على خدمتهم، مؤكدة على أن الدولة لن تترك ركنًا مهملًا خاصة في سيناء.

دعم 17 ألف أسرة في سيناء

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التنمية في سيناء يجب أن تكون شاملة، وتشمل التعليم والصحة والثقافة والتنشئة والتماسك المجتمعي، والأمن المجتمعي لا ينفصل عن الأمن القومي، مشددة على أن هناك 6 وزارات تعمل في تنمية سيناء، موضحة أن «التضامن» تسعى إلى تطبيق استراتيجيات التنمية في «لم شمل الأسرة المصرية» بالمناطق الحدودية، وسيناء لها أهمية كبيرة، خاصة أنها كانت تعاني من بعض المشكلات جراء القصف والضرب وتطهيرها، لافتة إلى أن هناك حوالي 17 ألف أسرة يحصلون على معاشات تكافل وكرامة، من إجمالي 40 ألف أسرة تعيش هناك، وهذا العام فقط انضم 6.5 ألف أسرة جديدة إلى مظلة الحماية الاجتماعية.

دعم فئة الصيادين

ولفتت إلى أن فئة الصيادين في سيناء كان لا يُسمح لها بالصيد في أماكن معينة، ولذلك فإن الدولة تغطي ما يقرب من 6200 صياد من صيادي العريش، وبعض الصيادين في بحيرة البردويل، موضحة أنها وعدتهم في تغطية تأميناتهم المتأخرة عليهم، إضافة إلى تقديم دعم نقدي يساوي 3 أضعاف الدعم النقدي المقدم إلى برامج وكرامة، كما عملت الدولة على دعم 5.5 ألف أسرة كانوا معدومي الدخل في سيناء، وتقدم لهم دعمًا نقديًا وغذائيًا.